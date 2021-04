Otto e Mezzo, Michele Santoro "in studio con Lilli Gruber": clamoroso ritorno in tv, perché proprio adesso

26 aprile 2021 a

Michele Santoro tornerà in televisione stasera, lunedì 26 aprile. Il giornalista e conduttore sarà ospite della “compagna” Lilli Gruber a Otto e Mezzo, insieme a Gas Lerner e all’immunologa Antonella Viola. Probabilmente l’occasione di tale comparsata televisiva è legata all’uscita del nuovo libro di Santoro, intitolato “Nient’altro che la verità” e disponibile in libreria e negli store online a partire dal 29 aprile. E quindi Santoro tornerà in tv proprio su quell’emittente che aveva definito una “Cnn all’amatriciana”, ovvero La7 di Urbano Cairo.

Tra l’altro in una recente intervista rilasciata a Domani, Santoro aveva espresso una sua personale valutazione su La7, senza però citare Lilli Gruber della quale sarà ospite stasera. Ad incontrare il suo maggior gradimento sarebbero Piazzapulita e Non è l’Arena, condotti rispettivamente da Corrado Formigli e Massimo Giletti: “Piazzapulita ha qualche similitudine con i miei programmi, ma quello che non trovo è lo spirito con cui andavamo in onda noi, quello di dire qualcosa di diverso".

Discorso diverso, invece, per Non è l’Arena, che tra l’altro è reduce da una puntata molto importante, soprattutto per come è stato trattato l’argomento del figlio di Beppe Grillo: “Giletti, a modo suo, fa una sorta di tv popolare - aveva dichiarato Santoro a Domani - però mena. A volte ripete cose che mi piacciono meno, però rispetto al potere ha un atteggiamento più irriverente, da cane da guardia”.

