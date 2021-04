Striscia la Notizia, lo scandalo dell'Agenzia delle Entrate: "Prelievi irregolari", chi finisce in rosso

26 aprile 2021 a

Nonostante la sospensione dei pagamenti rateizzati delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni avrebbe continuato a prelevare dai conti di alcuni contribuenti le cifre dovute. Lo ha scoperto Striscia la Notizia, grazie a diverse segnalazioni. L'anomalia era stata già denunciata da un telespettatore qualche tempo fa. A quanto pare, però, non si tratta di un caso isolato.

Un altro uomo, infatti, ha denunciato: “Mi hanno addebitato ugualmente i pagamenti delle rate in questo periodo nonostante la sospensiva”. Un altro ancora: “Dovevo pagare una cartella esattoriale di 2.222 euro al’Agenzia delle Entrate. Però ci eravamo messi d’accordo per rateizzare a 100 euro al mese. Ma poi avevo letto che fino a fine aprile erano state sospese le rate e allora non ho pagato. Nonostante questo l’Agenzia delle Entrate ha pignorato dal mio conto corrente tutta la cifra, mandandomi in rosso. Allora io ho provato a telefonare e mi hanno detto che è un errore".

L’Agenzia delle Entrate, interpellata da Striscia, ha spiegato che i contribuenti per non pagare le rate durante il periodo di sospensione avrebbero dovuto chiedere alle proprie banche di sospendere il pagamento automatico delle rate stesse. “Non è assolutamente vero, non è il soggetto debitore che deve rivolgersi alla banca per chiedere di non procedere con l’addebito su un eventuale piano rateale concesso precedentemente. E' la stessa Agenzia delle Entrate che doveva comunicare alla banca di non fare alcun tipo di addebito”, ha detto il commercialista Gianluca Timpone sentito dal tg satirico.

