Striscia la notizia, Massimo Giletti e il dito medio in diretta a Non è l'arena. Quello che era sfuggito a tutti

27 aprile 2021 a

a

a

Anche Massimo Giletti e Non è l'arena finiscono nelle maglie di Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci si conferma "terrore" dei colleghi mandando in onda un filotto di gaffe trasmesse in tv negli ultimi giorni.

"Che dire di questa roba?". Paola Barale in tv conciata così, Striscia la massacra: occhio al "vestito" | Video

Si parte proprio con il talk della domenica sera di La7. "Un rivoluzionario Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente del Gruppo europeo Casse di Risparmio, gesticola in modo strano parlando di banche". "Questo è quello che fa una banca", spiega Ghisolfi che anziché l'indice alza il dito medio della mano destra, in un gesto tanto inequivocabile quanto volgare". "Ma che fa? - chiede Gerry Scotti, costernato -. Sarà un segno dispregiativo verso le banche o un avvertimento a noi correntisti?".

"Ma no! - rassicura i telespettatori con la consueta ironia -. Si tratta di un messaggio molto più alto. Si va verso il futuro e anche le banche saranno digitali". In ogni caso, il momento è talmente imbarazzante da far impallidire gli altri gaffeur della settimana.

Dito medio a Non è l'arena, guarda il video di Striscia

Dal mezzobusto di Sky Tg24 che parla di un "Erdogan sfig***o" anziché "sfidato" all'inviato di Tiziana Panella a Tagadà, che davanti alla sede della Lega si inventa un compromettente mix: "La sega". "Va bene che Salvini è in caduta nei sondaggi - chiosa malizioso Scotti - ma attaccarlo così pare troppo". Decisamente più "leggero" quello che è capitato a Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera, che in studio a Rai1 sfoggia tra i capelli un gigantesco... insetto. "Sarà venuta in bicicletta", scherza Michelle Hunziker.

"Porta rispetto". Fabrizio Moro picchia duro contro Vittorio Brumotti, si scatena l'orrore: "Vergognati, fai cac***"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.