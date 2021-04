Isola dei famosi, Giulia Salemi contro Valentina Persia: "Non fa ridere". L'ombra del razzismo, si scatena la rissa

27 aprile 2021 a

L'ombra del razzismo sull'Isola dei famosi. In studio è Giulia Salemi, figlia della naufraga Fariba Tehrani, che non prende bene l'imitazione fatta da Valentina Persia. In Honduras i rapporti tra Fariba e Valentina sono tesissimi, e la comica lanciata da Pippo Franco a La sai l'ultima negli anni 90 si esibisce in una pungente presa in giro della vulcanica iraniana.

In studio con Ilary Blasi, l'influencer italo-persiana non la prende bene e sbotta: "Hai fatto quell'imitazione per evidenziare che è iraniana. Credimi non hai fatto ridere nessuno. E' stata solo una imitazione assai triste, lo dicono tutti qua". Risposta a strettissimo giro di posta dalla Persia. "Attenzione! Giulia con me non non attacchi - replica visibilmente alterata -. Non ho fatto una imitazione per dire che è iraniana, ho fatto l'imitazione di tutti con l'intercalare della voce. Non mi mettere parole in bocca che non ho mai detto".

Ma l'accusa della Salemi è molto più profonda e va oltre l'imitazione della Persia, rivolgendosi a tutti i naufraghi: "L'avete zittita. Mia mamma vi ha teso la mano, il rispetto è dovuto!". Una critica che la Persia rispedisce però al mittente a tempo di record: "Metti un po' di ironia nella tua vita e vai più avanti. Nessuno ha sbeffeggiato tua mamma".

