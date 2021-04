I soliti ignoti, Amadeus senza parole. "Non sa neanche chi è suo figlio": scena mai vista, cala il gelo

28 aprile 2021 a

Nella lunga carrellata di momenti divertenti e imbarazzanti dei Soliti Ignoti, ci mancava questa: l'ignoto che non riconosce un suo parente. E anche Amadeus resta di sasso, quasi senza parole. Clamorosa gaffe di una signora, parente misteriosa, che di fronte alla concorrente vip Monica Leofreddi va letteralmente in tilt, perdendo la bussola. La donna deve svelare, come da tradizione, se la ignota numero 8 sia sua figlia o meno. La parente però va in confusione e confonde i numeri. Quando dice "sì" esulta la Leofreddi, che si sarebbe così aggiudicato il montepremi da destinare in beneficenza. Un discreto gruzzolo: 25.200 euro.

Ma c'è un problema: Amadeus conosce la risposta esatta e capisce subito che la parente misteriosa ha preso un granchio. "Ho sbagliato io?", chiede qualcuno in studio. Tutto fermo, tutto sospeso: la mamma si guarda attorno costernata, poi si copre il volto una volta capito di averla combinata grossa. La risposta giusta era "no", perché il suo vero figlio aveva il numero 7 e non l'8.

"Scusi, lei è la mamma di chi?", domanda Amadeus. "Non riconosce suo figlio, vi somigliate così poco?!", è la battuta del presentatore che stempera gaffe e tensione. "Pensavo che lei (l’altra ignota, ndr) fosse la numero 7 e mio figlio avesse il numero 8", si scusa la mamma, a cui forse le telecamere hanno fatto salire un po' di ansia. "Lei è la mamma dell’ignoto numero 7! Si avvicini a lui. Le presento suo figlio", si congeda Amadeus, tra le risate generali. Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto in famiglia.

