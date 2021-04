CartaBianca, Bianca Berlinguer sfora e Mannoni la massacra: "Ritardo ingiustificabile, oltretutto per vedere quella roba"

28 aprile 2021 a

Non si contano le volte in cui Maurizio Mannoni si è infuriato con Bianca Berlinguer perché quasi sempre CartabBanca sfora e Linea notte, il suo programma su Rai 3, è costretto ad andare in onda in ritardo. Questa volta però Mannoni è davvero irritato. E, come riporta il sito davidemaggio.it, se la prende in particolare per uno degli slot del talk show della Berlinguer, quello in cui sono stati eseguiti degli esperimenti ‘fai da te’ sul tema coronavirus.

Si trattava delle simulazioni del fisico Valerio Rossi Albertini, che avevano allungato ancora di più la durata del programma della Berlinguer e che hanno quindi mandato su tutte le furie Mannoni, il quale in apertura di Linea Notte ha infatti attaccato: "Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento, noi non siamo assolutamente d’accordo su questo". E poi ha concluso: "Comunque andiamo in onda per senso di responsabilità".

Insomma, nello sfogo di Maurizio Mannoni era anche evidente un riferimento molto critico alla direzione di rete che evidentemente ha "autorizzato questo sforamento". Anche perché, questo è solo l'ultimo di una serie di episodi e di conseguenti proteste per lo sforamento di Cartabianca. Certo anche Mannoni, forse, dovrebbe risolvere questa questione non davanti al pubblico e mentre è in onda ma dietro le quinte, con le persone interessate. Ai telespettatori forse interessano poco questi battibecchi tra conduttori. Anche perché, forse, questa volta non era del tutto colpa della Berlinguer visto che a sua volta Cartabianca a causa dello speciale di Rai Parlamento è stata costretta a iniziare in ritardo (precisamente alle 21.40).

