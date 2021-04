Striscia la Notizia, "cavalcata contro Bianca Berlinguer per epurarla". Svelato il complotto, caos in Rai: chi c'è dietro

28 aprile 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di mercoledì 28 aprile. E nel tiggi Mediaset si parla di quanto accaduto la sera precedente su Rai 3. In breve, a causa del discorso di Mario Draghi al Senato, CartaBianca di Bianca Berlinguer è iniziato con 20 minuti di ritardo. Il programma ha a sua volta sforato e così Linea Notte di Maurizio Mannoni è iniziato con 10 minuti di ritardo.

Giletti e il dito medio contro le banche, in diretta. Quello che era sfuggito a tutti a Non è l'arena | Video

Lanciando il servizio, ecco che Michelle Hunziker afferma: "Rai 3? Sembra sempre più una giungla zeppa di insidie per la povera Bianca Berlinguer". Il punto è che come sottolinea Scotti, "CartaBianca infatti slitta di 20 minuti rispetto all'orario previsto, ma la Berlinguer la prende con grande sportività". E per dimostrarlo, vengono mostrate le parole della conduttrice.

"Ben altro piglio dimostra il Mannoni-Mannaro, poche ore più tardi", aggiunge Scotti. Già, perché Mannoni ha picchiato durissimo: "Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Noi non siamo assolutamente d'accordo su questo, ma andiamo in onda per senso di responsabilità". E il riferimento ai "giochini di Art Attack" era a dei test per rilevare il Covid sulle superfici che si è visto proprio a CartaBianca.

Vittorio Sgarbi "collassa" davanti alle telecamere: un tragico fuorionda, a notte fonda | Video

"Mamma mia quanto livore, ma CartaBianca ha recuperato 10 minuti dei 20 persi in Senato. Praticamente un Frecciabianca", commenta Scotti. E infine, ecco che Striscia sgancia la bomba: "Il commento di Mannoni è più virulento che mai". E ancora, "tra le righe Mannoni evoca l'innominato direttore leopardato. Dietro allo sfogo c'è proprio lui, Franco Di Mare, che ha organizzato la cavalcata contro la Berlinguer in groppa a Mannoni. Già Di Mare si pregusta l'epurazione della povera Bianchina", concludono da Striscia. Sarà così?

Striscia la Notizia, Berlinguer e Mannoni: ecco il servizio

"Tieni accesa la macchina, 2 minuti e torno". Draghi "intercettato" con l'autista: drammatica verità sul Recovery | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.