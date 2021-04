Striscia la Notizia, cannonata a Wanda Nara: "Ma chi è, Cicciolina?". Occhio alle immagini, che imbarazzo

29 aprile 2021 a

Sotto a chi tocca. E questa volta tocca a Wanda Nara, finita nel mirino di Striscia la Notizia. È lei infatti la protagonista, suo malgrado, della rubrica "Fatti e Rifatti" proposta nella puntata del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 29 aprile, la rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici dei vip. "Un bel peperino, eccentrica, si fa sempre riconoscere", scherza Gerry Scotti facendo vedere quando le tesero un tranello, scambiandola per Cicciolina. E l'agente di Mauro Icardi la prese con un sorriso.

E ancora, via con la consueta carrellata di immagini "peculiari" su Wanda Nara in tv, compreso quando si mise a giocare con un chewing gum in favor di telecamera. "Con i suoi collaboratori è sempre in ottime mani", aggiunge Scotti mentre si vedono delle immagini in cui Wanda si sottopone a un massaggio ai glutei. E ancora, la corsa in tapis-roulant durante la quale tiene ben saldi i seni con le mani, onde evitare immagini... spinte e un poco imbarazzanti.

Quindi le gaffe mentre ballava il tango a Tiki Taka: una clamorosa caduta in studio, dove ha anche rischiato di farsi molto male. Dunque, si arriva al verdetto dello scanner-test, "il successo non la ha cambiata. Ma il chirurgo sì". Ed eccoci ai ritocchini: naso, labbra e seno "sembrano cambiati". Insomma, parecchi ritocchini, secondo quanto sostiene Striscia la Notizia. "Che dire della bocca? L'impressione è che le labbra siano state gonfiate per benino. E il seno? Sembra lievitato, da brava agente ha aumentato il volume degli affari del marito e pure i suoi", conclude tagliente Gerry Scotti.

