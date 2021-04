Maurizio Costanzo Show, dritto al cuore: Crisitano Malgioglio, qualcosa di indimenticabile

Francesco Fredella 29 aprile 2021 a

Omaggio alle donne. Musica. Divertimento. Ma anche temi sociali. Il Maurizio Costanzo show, in onda su Canale 5 con quasi il 15% di share, in seconda serata, vince e convince. E' sempre il talk più seguito della televisione italiana.Termina un breve ciclo primaverile di 4 appuntamenti e sul palco arrivano tanti ospiti. Cristiano Malgioglio incanta tutti con un'interpretazione unica di un brano dedicato alle donne. S'intitola Malo, una vera poesia che arriva dritta al cuore di tutti. E lo sa bene Cristiano nazionale che - ad oggi - è uno dei personaggi più amati della tv. La sua nuova canzone, è un omaggio vero a tutte le donne. Vivo per loro, aveva detto qualche tempo fa Malgy chiacchierando con noi di Libero.

Il programma inizia con un grande omaggio a Milva, che è scomparsa da poco. In grande forma anche Maurizio Costanzo, che dovrebbe pensare al ritorno con il suo show per tutta la stagione televisiva. E' quello che vorrebbe il pubblico, che lo adora da oltre 50 anni. Il Maurizio Costanzo show è giunto alla 39esima edizione con 4,5 mila puntate. Una storia d'Italia raccontata sera dopo sera dallo storico teatro Parioli di Roma. La puntata del 28 aprile il talk registra il 15.4% di share (19% sul pubblico femminile) e 980.000 spettatori. La media stagionale, inoltre, raggiunge 1.144.000 spettatori e il 14.7% di share, con il 18.5% sul pubblico femminile.

Poi nel corso della puntata, ricca di ospiti, Malgioglio ha cantato insieme a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip. Un altro momento di tv che incanta il pubblico a casa. Tra Malgy e Zorzi c'è un'amicizia bellissima che va avanti dal Grande Fratello vip, dove i due si sono conosciuti.

