Isola dei Famosi, "mandiamo lui in Honduras": proposta choc a Mediaset, si giocano il tutto per tutto per gli ascolti?

“Tommaso Zorzi naufrago”: la proposta arriva da Iva Zanicchi, opinionista dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, infatti, è un po’ in crisi di ascolti, nonostante lo sbarco in Honduras di nuovi concorrenti. I telespettatori, però, non sembrano prestare molta attenzione alle dinamiche che si sono create all'interno del gioco e i numeri colano a picco.

Iva Zanicchi, una delle opinioniste del programma insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, avrebbe la soluzione per risolvere il problema: mandare lo stesso Zorzi sull’Isola. La proposta è arrivata durante “Il punto Z”, il programma condotto dall’influencer milanese ed ex vincitore del Grande Fratello Vip sulla piattaforma streaming Mediaset Play. Tommaso, infatti, sembra essere molto apprezzato dal pubblico, soprattutto dopo la partecipazione al GfVip.

Secondo la cantante, infatti, l’approdo di Zorzi sull’Isola – anche se per un periodo di tempo limitato, una settimana – potrebbe aiutare a far risalire gli ascolti. Lo stesso Tommaso, tra l’altro, sembra non aver disdegnato l’ipotesi. L’influencer, inoltre, ha detto di essere felice per l’ingresso nel reality del suo amico Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. “Adesso arriverà anche il mio amico Ignazio Moser, quindi con un amico lì… Si potrebbe fare”, ha fatto sapere Zorzi.

