Uomini e Donne, "una colorita domestica". Gemma Galgani, insulti terrificanti a Tina Cipollari: qui crolla il programma

Tra loro le cose non sono mai andate bene nel corso degli ultimi anni a Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Infatti, stando a quello che raccontano i giornali, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari ci sarebbero molti attriti. Adesso, però, dopo uno scontro epocale sui giornali, tutto passa in mano ad una lettera. La Galgani mette tutto nero su bianco e dice di essere rimasta molto male per le parole di Tina, che l’ha definita una nullità.

Gemma, in passato, è stata legata a Giorgio Manetti - storico corteggiatore - ma tutto è finito male. Gemma, poi, lo scorso anno è stata protagonista di una storia con Nicola Vivarelli (Sirius), giovane marinaio che è arrivato a conquistare una grande popolarità grazie a Uomini e donne. Tina, durante lo scorso anno, non ha perso tempo per attaccare Gemma in tutti i modi. Ma ora Gemma non sopporta più quelle parole durissime di Tina. "Una grande offesa”, scrive la dama torinese nella lettera. "Non sono una nullità”, precisa facendo riferimento alle offese della Cipollari.

E ovviamente riserva anche una stoccata alla rivale: "Sotto sotto sei interessata alla mia vita, e io alla tua. Un po’ come lo si è alla propria colorita domestica”. Ma poi, improvvisamente, nella lettera parla di Giorgio Manetti. “Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero”", scrive. Manetti, nei mesi scorsi, era tornato ad attaccare la Galgani dicendo di non credere alla storia con Sirius e nemmeno al fatto che dopo oltre dieci anni non riesca a trovare l'amore.

