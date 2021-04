Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez confonde Ignazio Moser con l'ex Monte. "Ma com'è possibile?", lo sconcerto del fidanzato

30 aprile 2021 a

Cecilia Rodriguez è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La sua presenza in studio in concomitanza dello sbarco di Ignazio Moser in Honduras ha praticamente mosso più interesse di gran parte del cast, che finora si è rivelato la vera pecca di questa edizione: fare l’Isola senza i famosi è davvero dura, e infatti gli ascolti stanno andando sempre più in calando. Le parti migliori del reality di Canale 5 finora sono state la conduzione di Ilary Blasi e gli ospiti in studio.

In particolare la Rodriguez si è resa protagonista di una gaffe proprio davanti al suo amato: dopo averlo avvertito che a ogni sua azione ci sarà sempre una conseguenza e quindi è bene che faccia il bravo, Cecilia ha partecipato al gioco organizzato dalla Blasi per capire quanta affinità c’è davvero tra lei e Ignazio Moser. Sorprendentemente alla domanda riguardante i vestiti indossati nel momento in cui si sono dati il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip, la Rodriguez ha commesso una gaffe: si è confusa con il look che ha indossato nel momento in cui invece ha lasciato il suo ex Francesco Monte, sempre in diretta tv.

E poi non lo ha voluto neanche nominare: “Oddio, mi sono confusa. Ho scritto dei pantaloni rossi, invece li avevo quando ho lasciato quell’altro. Mi sono confusa, Ilary”. Moser è apparso visibilmente sorpreso dall’errore della compagna: “Ma no dai, non è possibile. Me lo ricordo perfettamente quel momento”. Poi la Rodriguez è tornata sull’argomento anche nelle sue story di Instagram, dove si è giustificata così: “Sapete che sotto pressione non funziono bene”.

