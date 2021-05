Isola dei Famosi, Manuela Ferrara: "Protesi ai glutei?", il dettaglio sul suo lato B e un sospetto molto imbarazzante

01 maggio 2021 a

a

a

Manuela Ferrara è stata eliminata dall’Isola dei Famosi dopo una sola settimana di permanenza sulle spiagge dell’Honduras. Il suo sogno di arrivare fino in fondo si è scontrato subito con la dura realtà degli altri naufraghi che l’hanno subito nominata: ha sicuramente pagato lo scotto di essere l’ultima arrivata senza avere propriamente un nome di grido, e infatti il pubblico l’ha eliminata al televoto. Riappropriatasi dei social, la Ferrara è venuta a conoscenza della polemica sul suo lato B, che avrebbe subito dei ritocchini chirurgici.

Tra la Isoardi e Todaro è finita molto male. Dopo Ballando, "l'ultimo messaggio prima dell'Isola". La confessione: godono le malelingue

“Protesi ai glutei? Sedere normale che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa”, ha fatto sapere la Ferrara, che poi ha aggiunto: “Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro. Brutta bestia l’invidia”. In questo modo ha voluto scrivere la parola fine su una questione che aveva preso piede sui social: respinte al mittente le accuse di ricorso alla chirurgia per il lato B.

"Ma non è possibile!". Cecilia Rodriguez confonde Moser con l'ex Monte. Disastro all'Isola, lo sconcerto del fidanzato

Tra l’altro c’è chi è dispiaciuto per la sua eliminazione, dato che prometteva di aggiungere un po’ di pepe con l’arrivo di Ignazio Moser in Honduras. Prima dell’inizio del reality, Manuela Ferrara aveva provocatoriamente dichiarato “sono sicura che mi guarderà, sono un belvedere”. Ma l’ex ciclista, attuale compagno di Cecilia Rodriguez che giovedì era in studio con Ilary Blasi, non ha fatto neanche in tempo a guardarla, che l’ha vista andare via dall’Isola.

"Ecco in che condizioni è il suo occhio". Elisa Isoardi, la foto compromettente: una farsa all'Isola? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.