Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto dice la sua sulla polemica Fedez-Rai: "Il copione è come le mutande..."

Nel corso della puntata di “Che tempo che Fa” di domenica 2 maggio, Luciana Littizzetto si è rivolta a Fedez, con la consueta ironia, sulla polemica con la Rai per il concerto del primo maggio. "Se mi chiedi il copione, non te lo do. Io non l’ho mai dato a nessuno. Il copione, Fedez, è come le mutande. Non si da. È come se ti dicessero ‘Posso avere le tue mutande?’. La risposta è no”. Così è iniziato l'irriverente monologo della comica sul caso del giorno. E ancora, in una chiara frecciatina al senatore leghista Simone Pillon contrario al ddl Zan: "Io chiederei il copione anche ai politici che dicono queste cose qua"

Il caso mediatico del concertone del 1° maggio, poco prima dell’esibizioni di Fedez dal palco esterno dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, è stato al centro dello sketch. "Vogliamo vedere il copione dei politici", ha detto la Littizzetto. Intanto la comica potrebbe lasciare Fazio. Il suo nome è finito tra i papabili della seconda stagione di Lol: ride fuori, prodotta da Amazon Prime Video. Per Luciana Littizzetto sarebbe molto complicato, anche perché la comica è impegnata nei weekend. Dal 2002, insieme a Vik, conduce su Radio Deejay, il programma radiofonico La bomba. Ad ogni modo Amazon, dopo aver annunciato la seconda stagione, ha spiegato che le prime notizie sui partecipanti arriveranno nelle prossime settimane. Oltre a Luciana Littizzetto, ci sono altri nomi come: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni. E ancora: Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli e Ale e Franz.

