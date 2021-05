L'Eredità, Flavio Insinna apre la puntata con una dedica speciale: "Auguri tesoro mio"

03 maggio 2021 a

Si apre con una dedica speciale la puntata di questa sera de L’Eredità, in onda su Rai 1. Nel corso dell’anteprima, il padrone di casa Flavio Insinna ha sorpreso i telespettatori dicendo: “Matilde, 13 anni, auguri tesoro mio. E’ la nipote della nostra fantastica Valentina che lavora con noi. Ci segue sempre insieme alla mamma e alle sorelline”.

L’augurio speciale era per una parente di un impiegato nella realizzazione del programma preserale. Non si tratta, però, di un favoritismo. Insinna, infatti, presto o tardi avrà una parola per tutti. Durante la dedica alla piccola telespettatrice, il conduttore ha mostrato una foto della 13enne impegnata in una scalata, sua precoce passione. “Anteprima de L’Eredità con auguri incorporati: è il compleanno di Matilde, applauso, tra di noi, pochi ma buoni”, ha continuato Insinna. Anche se pochi i telespettatori del quiz non lo sono affatto. Parlando della 13enne, poi, il presentatore ha aggiunto: “Le piacerebbe partecipare ma ha 13 anni e quindi dobbiamo aspettare”.

Nella puntata andata in onda ieri sera ha sorpreso molto il finale del quiz. La campionessa Michela, infatti, non è riuscita a portare a casa ben 105mila euro. Le parole da indovinare erano "consiglio, fontane, foglio, campane, passi". La concorrente ha scelto come risposta il termine "rumore", che però poi si è rivelato sbagliato. A quel punto è intervenuto Insinna che ha spiegato: "La parola stasera è 'cento'. I cento passi, consiglio dei cento, cento fontane, il brano 'Cento campane' di Lando Fiorini, foglio da cento".

