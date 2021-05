Flavio Insinna scelto per un nuovo programma su Rai1: "Lo sfregio a Fabio Fazio, voleva farlo lui"

01 maggio 2021 a

Nuovo traguardo per Flavio Insinna, scelto come conduttore de Il Pranzo è Servito su Rai 1. Si tratta di un quiz televisivo storico ideato da Corrado e Stefano Jurgens, che andrà in onda a partire da lunedì 28 giugno alle ore 14. La scelta di affidare la trasmissione a Insinna ha rappresentato, secondo alcuni, uno sgarbo a Fabio Fazio, volto e conduttore di Che tempo che fa su Rai 3. Lo scorso gennaio, infatti, Fazio aveva espresso la voglia di rifare lo storico quiz, ma non solo. Aveva detto anche di voler fare un programma disordinato sulla storia della tv, un programma di libri, uno sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri.

Ma come funzionerà il gioco? I protagonisti saranno due concorrenti che dovranno confrontarsi su varie prove, tra cui domande classiche, prove pratiche e tre domande finali. Lo scopo è quello di completare un tabellone che raffigura le principali pietanze tradizionali. Il programma è sempre andato in onda su Canale 5 in passato, dal 1982 al 1992, e poi su Rete 4 nel 1993. Ma proprio nel '93 venne chiuso definitivamente a causa dei bassi ascolti.

La trasmissione è stata condotta originariamente da Corrado fino al 1990, successivamente da Claudio Lippi e Davide Mengacci. Divenne un format di successo nel tempo. Infatti fu candidato per tre volte per il Telegatto e vinse il concorso nel 1985. Durante la nona stagione, il programma riuscì a raggiungere il traguardo delle 2mila puntate. E per l’occasione tornò Corrado che sostituì Claudio Lippi in seguito a problemi di salute. Venne costruita una puntata speciale con concorrenti famosi come Gianfranco D’Angelo e Giancarlo Magalli.

