L'Eredità sotto accusa: "Ve la siete inventata, volete risparmiare". E il concorrente perde più di 26mila euro

Una parola basta ad accendere la polemica. Succede a L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Qui contro la puntata andata in onda il 28 aprile si è scatenato un vero polverone. Il tutto è iniziato quando il concorrente ha vinto il triello ed finito nella fase finale del gioco con il palio 210mila euro. Le parole a disposizione erano "parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro". Luciano, questo il suo nome, ha dimezzato più volte il montepremi e ha giocato per 26.250 euro.

Finiti i minuti a disposizione per trovare la parola comune esatta, ecco che il concorrente svela la sua scelta: "Duro. L'ho collegata a duro lavoro". La risposta però è sbagliata. A dare una spiegazione è il concorrente: "La parola di stasera è sicurezza. Parlare in sicurezza, cristallo di sicurezza, piano di sicurezza, fermi di sicurezza e lavoro in sicurezza". Eppure qualcosa ai telespettatori non ha convinto, tanto che su Twitter si sono scatenati: "Fermi di sicurezza? Ve la siete inventata". E ancora: "Anche oggi una ghigliottina impossibile, fermi di sicurezza?". "Davvero difficile, fermi di sicurezza e cristallo di sicurezza". E c'è chi ci ha riso su: "Stasera gli autori volevano risparmiare". Stessa cosa era accaduta qualche giorno fa con il concorrente Davide. In quel caso le parole misteriose erano: giro, fissare, sotto, Beatles, Tito.

E alla fine del countodown, ecco che Davide aveva spiegato: "Mi arrampico, ho scelto di termine coperta. Per sottocoperta e Yellow Submarine dei Beatles". Insomma, la risposta fornita dal campione era "coperta". Sbagliata: "Hai detto un verbo, arrampicare - aveva spiegato a sua volta Insinna -. Ci si arrampica sul tetto. La parola era tetto". Anche qui la bufera:"Era troppo difficile", sosteneva qualcuno. "Oggi era impossibile", aggiungevano altri. Insomma, non c'è pace per la trasmissione.

