L'Eredità, "tetto". Flavio Insinna svela la risposta, è bufera: "Uno scandalo", cosa proprio non torna

No, questa volta qualcosa davvero non torna. Si torna in studio a L'Eredità, il quiz pre-serale campione di share condotto da Flavio Insinna su Rai 1, la puntata è quella di ieri sera, martedì 27 aprile. Si torna a parlare del quiz perché dopo il termine della puntata si è scatenata una piccola, ma condivisibile, polemica.

Si arriva alle battute finali: alla Ghigliottina, l'ultimo gioco e che in caso di vittoria assegna il montepremi, si qualifica il campione Davide. Alla Ghigliottina ci arriva con un montepremi potenziale della bellezza di 230mila euro, i quali però, dopo una serie di tagli, arrivano a 14.375, cifra comunque di tutto rispetto.

Le parole misteriose in base alle quali indovinare la parola misteriosa? Eccole: giro, fissare, sotto, Beatles, Tito. E alla fine del countodown, ecco che Davide ha spiegato: "Mi arrampico, ho scelto di termine coperta. Per sottocoperta e Yellow Submarine dei Beatles". Insomma, la risposta fornita dal campione era "coperta".

Sbagliata, però. "Hai detto un verbo, arrampicare - ha spiegato Insinna -. Ci si arrampica sul tetto. La parola era tetto", svela il conduttore. Una risposta che però, effettivamente, ha lasciato più di una perplessità: come detto in premessa, questa volta qualcosa proprio non torna a L'Eredità. tanto che in molti, su Twitter, si sono scatenati criticando la difficoltà, o meglio l'illogicità, della risposta: "Era troppo difficile", sosteneva qualcuno. "Oggi era impossibile", aggiungevano altri. Difficile, in effetti, dargli torto.

