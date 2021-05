Mara Venier, “subito dopo Domenica In”: raddoppio imprevisto, Rai1 stravolge il palinsesto per lei

05 maggio 2021 a

Domenica 30 maggio Mara Venier avrà un doppio impegno. È quanto emerge dai palinsesti di Rai1, che dovrebbero subire una modifica importante in occasione dell’ultima domenica del mese. Sta infatti per andare finalmente in onda la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, che è saltata dopo essere stata inizialmente prevista per lo scorso dicembre. A causa dell’emergenza coronavirus non se n’è fatto più nulla, ma a viale Mazzini non hanno voluto comunque abbandonare la manifestazione canora dedicata ai più piccoli.

Era stata riprogrammata per sabato 29 maggio, ma a quanto pare andrà invece in onda domenica 30, in orario pomeridiano: più precisamente subito dopo Domenica In, con Mara Venier che in pratica monopolizzerà la giornata. Insieme a lei per lo Zecchino d’Oro ci sarà Carlo Conti, che è il direttore artistico della manifestazione per il quarto anno consecutivo. Non è ancora noto se si svolgerà nella storica location dell’Antoniano di Bologna: vista la situazione ancora particolare legata al Covid, potrebbe essere eccezionalmente trasmessa da uno studio Rai di Roma.

A questo punto la Venier potrebbe essere costretta a registrare uno tra Domenica In e lo Zecchino d’Oro, dato che altrimenti avrebbe un evidente problema logistico: la messa in onda della manifestazione canora è infatti prevista 10 minuti dopo la fine di Domenica In. In ogni caso la Venier e Conti occuperanno tutta la fascia oraria che solitamente è dedicata a Da noi… a ruota libera e a L’Eredità.

