Striscia la notizia, la truffa online: dove non devi cliccare, ecco come i siti ti svuotano il conto corrente

L’inviato di Striscia la Notizia, Marco Camisani Calzolari da sempre fornisce indicazioni sul come riconoscere le trappole del web. Quando si parla di acquisti o ricerche online, bisogna saper distinguere quali sono quelli di cui ci si può fidare e quelli che invece dovrebbero farci storcere il naso. Marco Camisani Calzolari ci spiega come fare a capire quali sono le varie categorie di siti e valutare la loro reputazione. Striscia infatti smaschera e istruisce nei confronti delle truffe sul web.

Consigli utilissimi, visto che consentono di riconoscere e neutralizzare i tentativi di raggiro sul web che, come abbiamo visto, cominciano a essere parecchi nella selva della rete. Già dal 2017, anno del suo approdo a Striscia la Notizia Camisani Calzolari ha consegnato al pubblico la ricetta per riconoscere un profilo vip autentico da uno fasullo: occhio innanzitutto alla spunta blu della notorietà certificata. Il resto lo fanno l’attenzione e i consigli dell'esperto.

Milanese, 51 anni, Camisani Calzolari è un docente (London School of Economics ed altro), scrittore, consulente, mosso nella sua opera di divulgazione da un motto al passo coi tempi: "non chiamatelo mondo virtuale, non è un videogame… questo è il mondo reale". Così tre sere a settimana eccolo materializzarsi sul piccolo schermo dalla amata Londra per spiegare cosa sono i vestiti intelligenti, come smascherare i finti influencer, o e le astuzie per proteggersi dagli attacchi degli hacker. E stavolta nel video racconta come non fidarsi di certi annunci sui motori di ricerca o sui siti di annnci, tutti siti regolari ma che possono nascondere insidie per chi non capisce molto di Internet.

