Striscia la Notizia, Alessia Marcuzzi cade su Silvia Toffanin: incidente rovinoso nello studio di Verissimo

E' lei la protagonista di Fatti e Rifatti, la rubrica di Striscia la Notizia sui ritocchini di vip e personaggi noti. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, popolare conduttrice a Mediaset, per diverso tempo al timone di reality come Grande Fratello e Isola dei Famosi. Gerry Scotti ha ripercorso alcuni dei suoi momenti più divertenti in tv. Per esempio quando, insieme a Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, ha mostrato come prendersi cura della propria pelle dandosi pizzicotti in faccia e sul collo.

"Anni fa ci provava con la ginnastica facciale", ha detto Gerry, mandando in onda un video in cui la presentatrice fa delle facce buffe insieme a Fiorello. Per non dimenticare poi la rissa televisiva con Eva Henger nello studio dell'Isola dei Famosi: "Non fare discorsi moralisti a me, quando io non sono mai stata moralista con te", dice una piccata Marcuzzi. Tra i momenti più buffi c'è anche quello in cui non riesce a parlare per via di uno strano aggeggio che tiene le labbra separate. Uno strumento usato durante un gioco in prima serata con la collega Michelle Hunziker.

Di cose strane in tv la Marcuzzi ne ha fatte tante. Una di queste era una sorta di esercizio yoga con Silvia Toffanin a Verissimo. La Toffanin doveva cercare di mettersi sotto la collega, che invece stava facendo la posizione del ponte. La Marcuzzi, però, non ha retto ed è caduta direttamente sulla presentatrice di Verissimo. Nessun ferito ovviamente, solo tante risate. Lo scanner del tg satirico, infine, rileva tre parti del corpo che sono state ritoccate: labbra, naso e seno, che la Marcuzzi ha voluto ridurre da giovane.

Qui il servizio di Striscia la Notizia su Alessia Marcuzzi

