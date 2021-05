Stasera Italia, Barbara Palombelli sul caso "brevetti" per il vaccino: "Da Angela Merkel arriva la doccia gelata"

06 maggio 2021 a

A Stasera Italia si parla di vaccini contro il coronavirus e in particolare della decisione di Joe Biden di sospendere i brevetti. Ne discute Barbara Palombelli che, nella puntata del 6 maggio, riporta ai telespettatori di Rete Quattro quanto accaduto: "Il presidente americano ha deciso di dare agli altri paesi la possibilità di produrre i vaccini anche senza i brevetti. In particolare da parte dei paesi in difficoltà. Ovviamente - prosegue la conduttrice - ha ottenuto il plauso di tutti". Però, c'è un però, "è arrivata la doccia gelata da Angela Merkel".

La cancelliera tedesca infatti ha fatto sapere di essere totalmente contraria alla condivisione dei brevetti. Dalla sua parte, il mondo Big Pharma, come il gigante americano Pfizer, gemellato con la tedesca Biontech. Ad annunciare la decisione di Biden la rappresentante Usa per il commercio, Katherine Tai: "L'amministrazione crede fortemente nelle protezioni della proprietà intellettuale, ma per porre fine a questa pandemia sostiene la revoca di queste protezioni per i vaccini contro il Covid-19". E ancora: "Questa è una crisi sanitaria globale e le circostanze straordinarie della pandemia di Covid-19 richiedono misure straordinarie", ha proseguito sottolineando che "lo scopo dell'amministrazione è quello di fornire il maggior numero di vaccini sicuri ed efficaci a quante più persone il più velocemente possibile".

Immediata la reazione dell'Oms che esultante ammette: "Questo è un momento monumentale nella lotta contro il Covid-19. L'impegno del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dell'ambasciatore Katherine Tai, rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, a sostenere la rinuncia alla protezione della proprietà intellettuale sui vaccini è un potente esempio di leadership americana per affrontare le sfide della salute globale".

