L'aria che tira, il meloniano Delmastro e il sospetto sui vaccini: "AstraZeneca e Pfizer, la guerra commerciale della Merkel"

Mentre l’Europa e il mondo discutono sull’abolizione dei brevetti, sui rischi che ciò potrebbe comportare e se sia opportuno correrli, Andrea Delmastro ha palesato i suoi sospetti sulla Germania. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il rappresentante di Fratelli d’Italia è tornato sul caso di AstraZeneca, che è stato a dir poco anomalo e ha tenuto banco per settimane a causa dei continui ripensamenti e tentennamenti dell’Europa e dell’Ema.

“Su AstraZeneca c’è stato un problema di comunicazione - ha dichiarato Delmastro - a me nessuno toglie il dubbio che dietro a questa spy story ci sia una guerra commerciale. La prudenza con cui Angela Merkel ha voluto sottoporre AstraZeneca è forse collegato al fatto che Pfizer è tedesco ed è più costoso, quindi la Germania avrebbe un grosso interesse a far sì che giri di più tale prodotto. Siamo alla deriva di quel’Europa che non è solidarietà nemmeno in tempi di pandemia”.

“Allora lei è ancora anti-europeista, anche con Mario Draghi?”, ha ironizzato Myrta Merlino. La risposta del meloniano Delmaestro è stata serissima: “No, sono proprio i campioni dell’europeismo che stanno distruggendo l’Europea. La Merkel ha sottoposto alle forche caudine AstraZeneca, mente dietro Pfizer c’è un grosso interesse tedesco. A me nessuno può togliere il dubbio che dietro ci sia una grande guerra commerciale”.

