Verissimo, Elisa Isoardi: "Cosa mi farebbe piacere". Davanti a Silvia Toffanin un messaggio pesantissimo per Pier Silvio Berlusconi

08 maggio 2021 a

a

a

Elisa Isoardi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è raccontata in una intervista a tutto campo non ha riguardato solamente il mondo della televisione. La conduttrice televisiva è reduce da una splendida esperienza all’Isola dei Famosi, dove sarebbe stata tra le favorite per la vittoria finale se non fosse stata costretta ad abbandonare anzitempo il reality per un serio problema all’occhio. Rientrata in Italia, la Isoardi ha superato il normale periodo di quarantena e ha anche curato l’occhio, tornando così in televisione.

"Ubriaco, avevo anche fumato". Federico Rossi choc dalla Toffanin: quel gesto che non riesce a perdonarsi

Dove sembra attenderle un futuro importante, stavolta sugli schermi di Mediaset, dopo un passato in Rai. “Mi piacerebbe fare la tv che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta e vera”, ha dichiarato dalla Toffanin. Un messaggio per Pier Silvio Berlusconi e per i vertici di Mediaset? Ormai da settimane si parla di un suo possibile ingresso, magari alla conduzione di un programma nel fine settimana. Pare però che la sua presenza sia ritenuta “scomoda” per alcuni conduttori che attualmente lavorano in azienda. Non resta quindi che aspettare e vedere cosa succede.

"Elisa Isoardi? Ora sorride sempre". La voce clamorosa dai corridoi Mediaset: non solo lavoro. Dopo Salvini, si dice che...

Inoltre dalla Toffanin la Isoardi ha raccontato qualcosa in più sul difficile rapporto con la madre: “Ci siamo allontanate. Io mi ero allontanata e alla fine ho sbagliato. Ammetto di averla trattata male, mi spiace dirlo, ma a volte si sbaglia. Non ce l’avevo con lei, probabilmente con me stessa. E lei questa cosa l’ha capito”.

"Mi hanno augurato di abortire". Meloni-choc: fuori i nomi, ecco chi è stato. Ora la sinistra non dice nulla?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.