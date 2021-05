Otto e Mezzo, Luca Telese: "Coprifuoco? Vince Giorgia Meloni. Qual è il vero problema di Matteo Salvini"

08 maggio 2021 a

“Riaperture e diritti, qual è la vera destra?”. È questo il titolo scelto per la puntata di oggi, sabato 8 aprile, di Otto e Mezzo su La7. Lilli Gruber ha quindi deciso di dedicare un’intera discussione su Matteo Salvini, Giorgia Meloni e sullo scontro interno al centrodestra sul tema del coprifuoco, con Fratelli d’Italia che sta “invitando” gli alleati della Lega a votare i loro ordini del giorno per abolirlo. Ma il Carroccio sa di non poterlo fare, facendo parte del governo presieduto da Mario Draghi.

“Questo sta giocando a favore di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia”, ha dichiarato Luca Telese dallo studio di Otto e Mezzo. “Ieri notavo che per buona parte del pomeriggio - ha continuato il giornalista di Tpi - le dichiarazioni di Lollobrigida contro Salvini hanno tenuto banco su tutte le agenzie. Ovvero lui diceva che se Salvini è davvero contro il coprifuoco allora deve votare l’odg di Fdi. Il problema del segretario leghista è che, finché politicizza il tema del coprifuoco, la gente dà contro alla Lega perché si chiede come mai non vota con Fdi per abolirlo”.

Poi Telese ha ribadito che se il problema diventa prettamente politico, “allora vince la Meloni”. Inoltre per il giornalista di Tpi c’è un altro aspetto da sottolineare sullo scontro interno al centrodestra: “In questo momento Fdi ha fatto crescere una generazioni di voci di cui Meloni sembra sempre più leader, lei media tra queste anime. Invece Salvini oscura i suoi stessi ministri: faccio l’esempio di Garavaglia, nessuno lo sente più perché deve essere allineato alla posizione del leader che è contro il governo di cui fa parte”.

