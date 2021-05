Che Tempo Che Fa, Sigrido Ranucci annuncia nuove rivelazioni su Renzi-Mancini: "Quell'incontro in autogrill..."

09 maggio 2021 a

"In seguito alla nostra trasmissione, poco prima che andassimo in onda, c'è stata l'annuncio di un'interpellanza parlamentare da parte di alcuni esponenti di Italia Viva. Continueremo a trattare il tema dell'incontro tra Renzi e l'agente segreto, che era stato ripreso da una professoressa il 23 dicembre.". Così Sigfrido Ranucci, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa in onda su Rai Tre, annuncia che la puntata di Report di domani sera, lunedì 10 maggio, si occuperà ancora dell'incontro in autogrill tra Matteo Renzi e l'agente segreto Marco Mancini all'antivigilia di Natale.

L'ex premier Renzi ha presentato querela nei confronti della trasmissione e anche Italia viva Italia aveva presentato un'interrogazione parlamentare dove si ipotizza che Report, attraverso la Rai, abbia pagato una propria fonte circa 45mila euro per realizzare un servizio contro Renzi. "Si tratta di fango: Report in 25 anni non ha mai pagato una fonte e soprattutto non ha mai realizzato servizi contro", aveva ribadito proprio il conduttore di Report.

Ranucci si era poi detto amareggiato, il giorno 4 maggio quando Report ha trasmesso il servizio in questione, perché, "tutto questo avviene singolarmente, il giorno in cui abbiamo annunciato e manderemo in onda questa sera delle immagini che riguardano il senatore Renzi che incontra ai margini di una stazione di servizio l'agente segreto 007 Marco Mancini, l'agente che era stato coinvolto in un'attività di dossieraggio illecito nel caso Telecom nel 2006 e nel rapimento di Abu Omar". Questa sera, da Fazio, l'annuncio che la trasmissione tornerà ad occuparsi del caso.

