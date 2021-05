Non è l'Arena, la testimonianza sul caso Ciro Grillo: "Nuda, confusa, il trucco colato. Come ho trovato Silvia nel letto"

10 maggio 2021 a

a

a

La violenza di gruppo di cui sono stati accusati Ciro Grillo e tre suoi amici continua a far discutere. A Non è l'Arena Massimo Giletti ha provato a fare una ricostruzione dei fatti, risalenti a due estati fa in Sardegna, avvenuti villetta del figlio di Beppe Grillo. Il conduttore di La7, nella puntata di domenica 9 maggio, ha spiegato che alle 5 e 30 ci sarebbero stati i primi approcci e la spaghettata; alle 6 la prima violenza; mentre alle 8 e 30 la presunta vittima, Silvia, avrebbe svegliato l'amica Roberta, che non avrebbe capito nulla perché in dormiveglia. Poi sarebbero andate in tabaccheria a comparare le sigarette, anche se non c'è certezza sull'orario in quel caso. Alle 9 ci sarebbe stata la seconda presunta violenza di gruppo. Alle 14 e 45 Silvia avrebbe confidato a Roberta: "Mi hanno stuprata tutti".

"Del verbale risultano solo i primi cinque minuti". Caso Grillo, l'albergatore inchioda Ciro? "Come ho visto tornare la ragazza"

Stando a una ricostruzione audio, Silvia avrebbe detto: "Verso le 14 e 45 vengo svegliata da Roberta e mi accorgo di essere in uno dei letti singoli, nuda, avvolta in una coperta. Ricordo l'ora perché alle 15 avevo lezione di kite. Roberta mi chiedeva come stavo ma non riuscivo neanche a rispondere e continuavo a cercare le mie cose per la casa. Roberta voleva andare a salutare i ragazzi prima di andare via. Quindi siamo entrate nell'altra camera matrimoniale e ho visto che erano tutti lì. Non ho detto nulla quando li ho visti, non riuscivo neanche a parlare e loro vedendomi hanno distolto lo sguardo. Io e Roberta siamo riuscite ad andare via mentre loro sono rimasti a casa".

"Cag**, apri la bocca". Caso Grillo, da Giletti l'audio-choc della ragazza: "Cosa mi diceva e faceva"

Subito dopo, Giletti ha fatto ascoltare ai telespettatori anche la ricostruzione audio di Roberta, stando alla quale la ragazza avrebbe detto: "Tra le 12 e 30 e le 13 mi sono svegliata e sono andata a cercare Silvia. Era in un letto singolo, nuda, confusa, aveva tutto il trucco colato. Si guardava intorno come se non riuscisse a capire dove fosse. Ha detto: 'Mi hanno violentata tutti'. Le versioni sembrano essere molto simili, da definire solo la differenza di orari messa a verbale dalle giovani.

"Mi viene il vomito, un embolo". La De Girolamo rivela le sconcertanti parole di Beppe Grillo: "Sai cosa diceva?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.