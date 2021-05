Dritto e Rovescio, la frase agghiacciante della "cara nipotina": "I miei nonni? Morissero pure di Covid"

10 maggio 2021 a

Sta facendo molto discutere l'intervista a una giovane andata in onda nella puntata del 6 maggio di Dritto e Rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Durante un servizio nel quale si affrontava il tema del coprifuoco e le difficoltà di bar e ristoranti, la giornalista inviata del programma ha chiesto che cosa ne pensassero ad alcuni ragazzi che si trovavano per le vie del centro di Roma.

Ad un certo punto una di loro ha detto: "Le persone che muoiono di Covid quanti anni hanno?”. Allora la giornalista ha risposto: “Quindi chissenefrega?”. E la giovane: “No, dico che comunque i giovani della mia età non muoiono di Covid, ma neanche mio padre che ha 50 anni. A morire sono le persone anziane. A questo punto ti dico la verità: io tengo molto ai miei nonni, ma se devono morire morissero".

Una dichiarazione agghiacciante che è diventata virale su Twitter e su tutti i social e che sta scatenando ancora molte polemiche e indignazione. "Che società consumistica e materialista. Senza empatia e discorsi superficiali. Siete allucinanti, mi fate vergognare della mia generazione", si legge in un post. E ancora: “Molte odierne persone anziane hanno fatto sacrifici inimmaginabili per dare l’aperitivo a lei". "Che schifo, avrei dato la mia vita per i miei nonni. Che schifo", si legge. "Che amarezza sentire una giovane parlare così e poi dei propri nonni, che egoismo", aggiunge un altro. Qualcuno prova a difenderla, o quanto meno a capirla: "Lo ha detto in modo crudele e senza empatia, però i giovani capisco stiano buttando via gli anni migliori e molti anziani se ne sbattono i cogl***i".

