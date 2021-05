Striscia la Notizia, l'ultima bomba: "Quanto paga lo Stato per questi uffici". Le cifre di uno spreco assurdo e un pesantissimo sospetto

10 maggio 2021 a

Prosegue il tour degli sprechi operato da Luca Galtieri. L’inviato di Striscia la Notizia stavolta ha fatto tappa a Viareggio per mostrare ai telespettatori di Canale 5 alcune strutture inutilizzate, e di proprietà del Comune, a fronte dei cospicui affitti pagati dallo Stato ad alcuni privati per degli uffici. Descritto come il “terrore degli sprechi pubblici”, Galtieri stavolta si è avvalso della collaborazione di Donatella Francesconi, giornalista de Il Tirreno che conosce benissimo il territorio e soprattutto le sue contraddizioni.

Innanzitutto l’attenzione del tg satirico di Antonio Ricci si è focalizzata su due strutture: quella che ospita il commissariato di Polizia, che costa allo Stato un affitto annuo a un privato di 537mila euro; e quella che ospita la compagnia dei Carabinieri, per un costo di 468mila euro all’anno, da versare sempre a un privato. “Con un po’ di buona volontà e con senso del risparmio le soluzioni ci sarebbero”, ha dichiarato Galtieri, che poi si è fatto guidare da Donatella Francesconi in giro per Viareggio.

Dove effettivamente le alternative sembrano esserci eccome: dal vecchio mercato ittico, all’ex circoscrizione Marco Polo, passando per l’ex circoscrizione Darsena. Tutte strutture molto grandi, praticamente vuote e soprattutto di proprietà del Comune. L’inviato di Striscia la Notizia ha provato a mettersi in contatto con il sindaco e con vari funzionari, si è anche presentato in Comune, ma non ha avuto alcuna risposta: “Questi affitti - ha chiosato - durano da decenni, forse sarebbe il caso di risparmiare utilizzando le strutture comunali”.

