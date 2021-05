Uomini e Donne, fine drammatica per Gemma Galgani: "Disperata e umiliata". Schiaffo davanti a tutti, gelo in studio

Francesco Fredella 11 maggio 2021 a

Nuove anticipazioni a Uomini e donne. E gli spoiler riguardano tutti i personaggi amati, discussi e controversi del mondo legato al programma di Maria De Filippi. Andiamo per gradi, arriva il momento della verità per Gemma Galgani - che deve fare i conti con Aldo Farella. Potrebbe arrivare un epilogo molto particolare. Inaspettato per certi versi, che terrà il pubblico senza fiato. Da una parte c'è la dama torinese che è ancora alle prese con le vicende amorose: dopo la fine della sua storia con Giorgio Manetti non c'è più stata alcuna storia d'amore nella sua vita. Parentesi con Sirius, Nicola Vivarelli, che è tornato in studio. Senza gloria e senza amore.

Tutto finito. Così, Gemma - presa di mira ancora una volta da Tina Cipollari - adesso deve fare i conti anche con Aldo. Ma la puntata è tutta legata a Gemma Galgani, davvero senza speranze. In questa puntata, però, ammette di provare qualcosa di profondo per Aldo, che ha accettato di uscire con Isabella Ricci. La Galgani è disperata: per lei un altro due di picche. Si tratta di un momento molto difficile, che non sembra passare. E ritornano in mente le parole di Manetti, che parlava di una messa in scena. Sarà vero?

Poi arriva Ida Platano, che conosce un nuovo cavaliere. Invece, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si rivedono dopo aver chiuso negativamente nelle ultime puntate. La dama scoppia a piangere al centro dello studio e la De Filippi resta senza parole. Si tratta, sicuramente, di una reazione inaspettata.

