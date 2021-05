Uomini e Donne, Gianni Sperti: "A letto con lui? Sei...", frase choc contro una dama. È caos in studio

11 maggio 2021 a

Maria De Filippi ha iniziato la puntata di oggi martedì 11 maggio di Uomini e Donne parlando del rapporto tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Cenerelli ha più volte dichiarato di non provare un profondo sentimento nei confronti della donna, la quale però non vuole mollare il colpo. Elisabetta Simone ha dichiarato di esserci uscita nuovamente a cena in questi giorni e di esserci andata a letto: “Ho dormito con lui, ma le cose non sono cambiate…” Una rivelazione che ha fatto andare su tutte le furie Gianni Sperti, che ha dato della scema alla donna per il modo in cui si sta comportando: “Allora sei una scema…Fattelo dire…” Il pubblico in studio ha immediatamente applaudito in segno di approvazione.

Tina Cipollari ha invece confessato di pensarla allo stesso modo del suo collega Gianni Sperti e ha dichiarato di credere che la dama non sia particolarmente lucida. Motivo per cui si comporterebbe in questo modo andando dietro a un uomo non innamorato: “E’ talmente coinvolta da avere gli occhi foderati di prosciutto…Devi anche capire come stanno le cose…”.

Elisabetta Simone ha poi rivelato di credere che qualcosa ci sia di profondo con Luca: “Quello che dice anche lui…Tra noi qualcosa di forte c’è…” Ma Tina Cipollari è rimasta ferma sulle sue posizioni asserendo che la donna si stia semplicemente facendo i castelli per aria.

