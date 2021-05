Striscia la Notizia, Michelle Hunziker irriconoscibile, va in onda così: "Cambiamento"

12 maggio 2021 a

“Ci prepariamo per un nuovo inviato”. Michelle Hunziker ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan e soprattutto dei telespettatori di Striscia la Notizia. La showgirl è infatti al timone del tg satirico di Antonio Ricci - che va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in prime time - insieme a Gerry Scotti.

Stasera però la vedremo in vesti praticamente inedite, di certo nelle quali non siamo abituati a vederla. Il “nuovo inviato” annunciato dalla Hunziker non è davvero tale, bensì un’imitazione della showgirl italo-svizzera, che già in passato a Striscia la Notizia ha vestito i panni di Marco Camisani Calzolari e Davide Rampello. Michelle si è mostrata in una serie di storie di Instagram mentre era in sala trucco insieme alla truccatrice e hair-stylist Laura Barenghi. I dettagli non sono sfuggiti ai suoi fan, che hanno notato una barba disegnata e una calotta in testa.

“Ragazzi - ha annunciato - siamo di nuovo a questo punto. In che cosa mi trasformerò? Non lo diciamo perché è una sorpresa. Con questa barbetta incolta potreste anche provare a indovinare”. Poco dopo la Hunziker ha svelato il mistero: stasera imiterà Luca Sardella, uno degli inviati di Striscia la Notizia. C’è grande curiosità di vederla a lavoro completo.

