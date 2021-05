Amici, "cosa penso davvero di Alessandra Celentano": la fucilata 15 anni dopo, volano stracci dalla De Filippi

13 maggio 2021 a

a

a

Amici 20 continua a mietere successi e interessi, ma i suoi professori spesso finiscono criticati. Stavolta è il caso di Alessandra Celentano. Durante una diretta Instagram con Amedeo Venza, Agata Reale, ex allieva di Amici tra il 2006 e il 2007 ha attaccato duramente la prof. “Non amo i suoi modi e non amo la sua incoerenza“ ha dichiarato. “Non amo la sua incoerenza perché dice delle verità, ma noi siamo in televisione, un conto è dirle in una sala, lì siamo davanti a milioni di telespettatori dove passi per quella che non sa fare un cavolo”, ha spiegato.

"Perché non lo fai con lei?". Rudy Zerbi la provoca, Arisa sbotta: roba molto spinta, interviene la De Filippi

Agata Reale ha criticato Alessandra Celentano per i suoi modi e quella che a sua detta è incoerenza. Agata Reale è una ballerina entrata ad Amici, ma non ha avuto vita facile con Alessandra Celentano la quale, come per Martina Miliddi o Rosa Di Grazia, le sottolineava spesso e volentieri che non fosse adatta e che non avesse tecnica o collo del piede adeguato. Nonostante le critiche, Agata Reale si classificò poi seconda.

"Basta una parola fuori posto". Cacciato da "Amici", massacra la Celentano: si scatena un altro putiferio

Agata Reale ha infine tracciato una linea di differenze su Amici rispetto a quando partecipava lei. Ha ricordato di come i ballerini ad oggi siano più liberi di potersi scegliere uno stile e portarlo per lo più avanti, cosa che i tempi non accadeva e che costringeva ogni ballerino, indipendentemente da stile o capacità, a confrontarsi con una varietà immensa di cose diverse. In conclusione la Reale si è poi complimentata con Samuele Barbetta affermando: “É davvero bravo nel suo stile, mi piace”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.