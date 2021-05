Caterina Balivo, un ritorno da imperatrice televisiva: dopo l'addio per la famiglia... rumors dai vertici Rai

13 maggio 2021 a

L'anno scorso, causa pandemia, Caterina Balivo ha lasciato la tv per dedicarsi alla famiglia, al marito Guido Maria Brera e ai figli, Guido Alberto e Cora, e dopo essere approdata su Rai uno, ha quindi detto addio alla conduzione di Vieni da me. Questo inverno però la Balivo è stata protagonista del programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato e ha confessato di avere nostalgia delle televisione e di voler rimettersi in gioco. Ora su Oggi, Albero Dandolo, nella sua rubrica pillole di gossip, ha anticipato che per la Balivo potrebbero aprirsi le porte di uno show sulla rete ammiraglia della Rai in prima serata.

Secondo quanto riportato da Dandolo nelle sue indiscrezioni dal mondo dello spettacolo, sembra che al momento per Caterina Balivo non ci sia posto nel day time. "I vertici di Viale Mazzini starebbero decidendo proprio in queste ore del suo futuro professionale", ha spiegato il giornalista. Insomma, la stagione televisiva 2021-22 potrebbe essere quella giusta per un ritorno alla grande della Balivo alla conduzione.

"Varie le ipotesi al vaglio. La conduttrice sognerebbe la prima serata di Rai 1. Ce la farà?". Questo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo, che ha anticipato che il futuro televisivo di Caterina Balivo sarà deciso molto presto. I vertici della Rai accoglieranno la richiesta di Caterina Balivo di condurre un programma in prime time? Intanto i fan della conduttrice di Aversa tengono le dita incrociate. Chissà se la rivedremo presto, magari in prima serata, appunto.

