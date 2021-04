Tagadà, Luigi Di Maio si fa coprire di insulti da Elsa Fornero: "Spavaldo, ignorante. La negazione della competenza"

29 aprile 2021 a

a

a

Elsa Fornero, ospite di Tagadà su La7 condotto da Tiziana Panella, ha commentato il filmato mandato in onda dal programma che ricordava l'approvazione del governo Lega-Cinquestelle del reddito di cittadinanza, con la famosa frase dell'allora vice-premier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: "Abbiamo abolito la povertà". Frase che è stata ampiamente sviscerata e criticata in tutti i modi e che la stessa Fornero ha condannato.

"Quella frase riflette lo dico senza offesa una sostanziale ignoranza della complessità dei problemi. Per cui l'idea è che basta approvare una norma in Parlamento e si pensa di aver trasformato il Paese e invece si ritrova con problemi più grandi di prima", spiega l'ex ministro del governo Monti rispondendo alla domanda della conduttrice Tiziana Panella.

"Non trovo Fiorello" e l'ex ministra spegne la tv: clamorosa Fornero, massacrato Sanremo (e Amadeus)

Inoltre la Fornero si sofferma sul cambiamento avvenuto, da allora, di Di Maio: "Questo era un Di Maio spavaldo, ignorante nel senso di non conoscenza. Oggi, invece, abbiamo un Luigi Di Maio ministro degli Esteri che parla molto meno e sicuramente ha studiato. Se non altro questa persona al governo avrà ristabilito l'importanza della conoscenza, della cultura, dell'istruzione e non farà piacere neanche a lui rivedere quelle scene", chiarisce la Fornero che fa un ritratto pessimo dell'attuale responsabile della Farnesina. Con passaggi pesanti nei confronti comunque di uno degli esponenti di punta del Movimento Cinque Stelle. La Fornero non ha dubbi tra parole felpate e con molta pacatezza, ritiene Di Maio inadatto al posto che occupa: quello di reposanbile della politica estera del governo Draghi.

"Avrei voluto vederlo piangere". Elsa Fornero sconcertante: la frase su Draghi che gela anche Floris | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.