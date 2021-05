I fatti vostri, chi scarica Giancarlo Magalli: "Addio al programma, scelta mia". Altro caso esplosivo in Rai?

Francesco Fredella 14 maggio 2021 a

Anche Samantha Togni lascia. Punto. Così, dopo una breve parentesi su Rai 2, decide di dire addio a Giancarlo Magalli per scendere di nuovo in pista. “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”, racconta.

Tra Samanta Togni e Magalli non ci sarebbe stato nessun litigio (in passato, invece, con Adriana Volpe non sono mancate tensioni con tanto di denunce e querele). La Togni, però, potrebbe tornare molto presto a ballare, senza pensare alla conduzione tv. Ma in viale Mazzini, dove si discutono i palinsesti, torna l’incognita I fatti vostri. Chi prenderà il posto della Togni? Si dice, voci di corridoio, la Morise (che è già stata protagonisti di quel programma). Ma tutto è da definire nel corso dei prossimi giorni. Intanto, per Magalli la riconferma è già nell’aria da tempo: lui, si sa, è una colonna portante del programma di Michele Guardì.

Ora, però, potrebbe arrivare anche un game per lo stakanovista Magalli (vigile urbano onorario e doppiatore di prestigio). Ma nel quartier generale della Rai se ne parla poco: zero notizie e solo tante indiscrezioni. Sta per arrivare il periodo della “fanta-tv” dove, in pratica, non mancano arrivi e partenze. Riconferme e addii. Tutto, ovviamente, con qualche attrito e sorriso di troppo. La dura legge della tv, che non lascia scampo.

