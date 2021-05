Uomini e Donne, "sono scappato dallo studio": il cavaliere abbandona Maria De Filippi, cosa c'è dietro la scelta estrema

14 maggio 2021 a

Enzo Capo si è fatto conoscere al pubblico della televisione per aver partecipato a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Pamela Barretta. La storia d’amore non ha però avuto il lieto fine, dato che i due si sono lasciati dopo pochi mesi e anche in maniera piuttosto burrascosa: infatti hanno passato diverso tempo ad attaccarsi a vicenda sia in trasmissione che sui social. Tra l’altro Enzo Capo è tornato nel dating show di Maria De Filippi anche in questa edizione, salvo poi lasciare dopo poco tempo.

Il motivo lo ha svelato lui stesso in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo: “Quest’anno ho fatto solo una piccola registrazione e poi sono scappato. Invece di rimanere in studio, sono andato da Lucrezia perché mi mancava troppo”. Enzo Capo ha infatti spiegato che aveva deciso di tornare a Uomini e Donne perché in quel periodo aveva litigato con la sua nuova donna, ma dopo poco tempo ha capito che era quella giusta e che doveva assolutamente ricucire il rapporto con lei.

Addirittura pare aver deciso di sposarla: “È una donna eccezionale. Mi segue in tutto, è sempre pronta e risolvere i miei problemi. E cucina benissimo”. La data del matrimonio non è però ancora stata fissata: Enzo Capo avrebbe voluto che si svolgesse a giugno, ma è stato costretto a rinviare tutto a causa dell’epidemia di coronavirus.

