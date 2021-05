Rula Jebreal invitata a Propaganda Live: "Sono l'unica donna, non vengo". Grosso caso a La7

14 maggio 2021 a

Rula Jebreal è stata annunciata tra gli ospiti della puntata di Propaganda Live che andrà in onda su La7 stasera, venerdì 14 maggio. Non è però detto che la giornalista partecipi effettivamente alla trasmissione, che l’ha invitata per parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese. A scatenare la rabbia della Jebreal è però stato un tweet apparentemente innocuo di Propaganda Live: “Questa sera saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso. Ci vediamo alle 21,15 su La7”.

Tweet che non è stato affatto gradito dalla giornalista, che ha replicato così: “Sette ospiti… solo una donna. Come mai? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Come un fulmine a ciel sereno si è scatenata una polemica, con la Jebreal che è stata accusata di non conoscere evidentemente il programma che l’aveva invitata. “Mi sembra solo un grande equivoco - ha dichiarato il direttore di La7, Andrea Salerno, all’Adnkronos - dovuto a un tweet che all’occhio di una persona che non conosce il nostro programma può essere stato fuorviante”.

“Spero che l’equivoco rientri prima della diretta di questa sera perché ci tenevamo a parlare con lei del conflitto arabo-israeliano”, ha aggiunto Salerno. Tra l’altro poco dopo Propaganda Live ha pubblicato un altro tweet in cui si sottolinea la presenza di altre donne: “Saranno con noi, come ogni settimana, anche Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Marco Damilano e Paolo Celata”. Basterà alla Jebreal per tornare sui suoi passi?

