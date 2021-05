Anni 20, Giorgia Meloni: "Il Pd invoca il bavaglio e la Rai la censura perché si osa criticare l'Ue"

14 maggio 2021 a

Polemica su Anni 20, nuovo magazine di Rai 2 condotto da Francesca Parisella. Tutta colpa di un servizio andato in onda sulle disposizioni dell'Europa. Tra queste anche l'ormai noto "menù Ue". A spiegarlo è la stessa conduttrice nel lancio: "Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles". L'Europa, si vede nel filmato, in nome della "svolta green" ci porterà a mangiare "gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli: un menu gentilmente offerto dall’Unione europea... eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo". E ancora: "L’Europa vuole ben altro: ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccini con il risultato che siamo chiusi col coprifuoco, mentre oltremanica brindano all’aperto". Poi è stato il turno del Recovery fund che "riscrive debiti e nuove tasse, ma ci chiede anche di munirci di bavaglio raccomandando una sorta di ddl Zan in scala continentale".

Immediate le reazioni. Tra questi il primo a puntare il dito è stato Michele Anzaldi, deputato di Italia viva nonché segretario della commissione di Vigilanza Rai. Il renziano ha accusato la trasmissione di "disinformazione, falsità, attacco infondato all’Europa proprio mentre ai vertici ci sono alte personalità italiane e l’europeismo grazie al governo Draghi è ormai condiviso da tutti in Parlamento. Chiederò alla commissione di Vigilanza di occuparsi del servizio". Insomma, sulla tv di Stato deve andare in onda solo il perbenismo acclamato dalla sinistra. Lo pensa Giorgia Meloni che su Twitter condivide il video lasciandosi andare a uno sfogo personale: "Il Pd invoca il bavaglio contro Anni 20 per un servizio sarcastico che osa criticare l’Ue. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che la Rai, piuttosto che difender il pluralismo, fa sapere di essere pronta alla censura. Ecco la loro libertà di pensiero".

La pensa allo stesso modo Federico Mollicone, componente FdI della Vigilanza Rai: "Da Anzaldi e Fedeli un isterismo fuori luogo, contro l’autonomia editoriale. Anni 20 ha mandato in onda un servizio ironico ma con molte verità come il Nutriscore, che vede contrari anche pezzi della maggioranza, e l’austerity dell’eurocrazia che ha distrutto l’economia italiana. A quando il reato di Eurofobia?". Ma non finisce qui: "Dispiace per la reazione impropria dell’ad Salini che dovrebbe occuparsi del piano industriale ancora inapplicato invece di intervenire nell’autonomia editoriale delle redazioni. Piuttosto, se esiste una trasmissione dove intervenire, si preoccupi del giustizialismo di Report, puntualmente smentito da avvocati e sentenze. Solidarietà alla redazione di Anni 20, buon programma di segmento".

