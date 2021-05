I Soliti Ignoti, "facciamo ses*** così": proposta indecente ad Amadeus, sconcerto su Rai 1

15 maggio 2021 a

a

a

Colpo di scena a I Soliti Ignoti. Durante il programma di Rai1, nella puntata di venerdì 14 maggio, Mario Tozzi ha imbarazzato Amadeus. Il geologo, nonché conduttore di Sapiens, è arrivato alla fase finale con 161mila euro. Ma tra un ignoto e l'altro, è accaduto qualcosa di inaspettato. Il gioco è stato fermato per un momento per parlare del tema della prossima puntata di Sapiens. "Come mai - chiede Tozzi - siamo gli unici esseri viventi che fanno sesso nascondendosi? Gli animali lo fanno davanti a tutti. Forse perché in quel momento siamo vulnerabili. Indagheremo il nostro rapporto con il sesso su basi scientifiche".

La madre non riconosce suo figlio, Amadeus sconvolto: roba mai vista su Rai 1, clamorosi sospetti sul quiz

Evidente l'imbarazzo del conduttore che non ha potuto fare altro che sorridere. Eppure la reazione del conduttore non è passata inosservata ai tanti telespettatori: "La faccia di Amadeus quando ha sentito la parola sesso". E ancora: "Amadeus subito meme", cinguetta uno mentre un altro gli fa eco: "Stanno parlando di sesso su Rai1, Ama imbarazzato". Concluso il siparietto il geologo è arrivato a giocare per 161mila euro senza però riuscire a portarsi a casa il bottino.

I soliti ignoti, Amadeus travolto dai sospetti: "Vergogna, com'è possibile?". Notate nulla di strano?

Qualche puntata fa in trasmissione era andato in onda un altro fuoriprogramma, questa volta meno divertente. La concorrente della serata era Marisa Laurito, che si è trovata di fronte l'attore napoletano Francesco Paolantoni: era lui l'ignoto che "stappa le bottiglie con la sciabola". Giunto al momento di dimostrare la verità, però, a Paolantoni la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. "Non fatelo a casa! Vatti a disinfettare il dito", ha esordito il conduttore alquanto preoccupato visto che dalle mani scorreva del sangue. Ma a smorzare la tensione ci aveva pensato la Laurito che ha ironicamente chiesto: "Quando apri una bottiglia non può bere nessuno?". Salvo poi lasciare spazio al conduttore che si era lasciato andare a un altro avvertimento: "Non fatelo!".

"Ma no!". Amadeus in imbarazzo (per Noemi): costretto a interrompere il parente misterioso, gelo in studio ai Soliti ignoti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.