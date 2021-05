Amici, Stash si confessa prima della finale: "A volte mi distrae, è imbarazzante"

15 maggio 2021 a

a

a

“La musica a volte mi distrae. E quando ritorno sul pianeta Terra è imbarazzante”: a parlare è Stash, cantante e giudice dell’ultima edizione di Amici. L’artista si è confessato in un’intervista a Tele Sette. Insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, Stash è uno dei protagonisti principali del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, arrivato alle battute finali. Infatti andrà in onda questa sera la finale.

Il rapporto che si è venuto a creare tra i tre giudici nel corso della trasmissione lascia trasparire stima e rispetto. Parlando proprio di questo legame di amicizia, Stash ha spiegato: “Siamo un bel trio. Siamo stati quasi sempre d’accordo sulle valutazioni da dare”. Poi ha specificato che Stefano De Martino lo conosceva già prima dell’inizio del serale. Per loro, quindi, è stata l’occasione per rinsaldare l’amicizia. Mentre Emanuele Filiberto Stash non lo conosceva ma si è detto sorpreso per la persona che è.

Parlando della sua esperienza ad Amici, poi, il cantante dei The Kolors ha spiegato che adesso può dire davvero di aver vissuto tutti i ruoli nel programma. Infatti è stato allievo, poi professore, poi concorrente di Amici Speciali e quest’anno anche giudice. “Giudicare da ex concorrente è un’esperienza strana, ma in ogni puntata ho cercato di fare del mio meglio”, ha detto Stash infine.

