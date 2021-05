Domenica In, "non potrà esserci": tegola per Mara Venier prima della diretta, preoccupazione per Sophia Loren

16 maggio 2021 a

A pochi minuti dall'inizio della puntata di Domenica In, la tegola. A rivelare quanto accaduto è Mara Venier, la conduttrice del format di Rai 1. Il punto è che nella puntata di oggi, domenica 16 maggio, era prevista la presenza di Sophia Loren, fresca della vittoria al David di Donatello nella categoria Miglior Attrice per il suo ruolo nel film La vita davanti a sé diretto dal figlio, Edoardo Ponti.

Ma Sophia Loren non ci sarà, tanto che non è stata annunciata nella lista dei partecipanti della puntata odierna di Domenica In. La venier, su Instagram, ha spiegato che "il collegamento è saltato perché si sente stanca. Mi ha detto: Mara te lo devo". Insomma, appuntamento rimandato: Sophia Loren ci sarà con tutta probabilità in una delle prossime puntata del contenitore domenicale.

La Loren, ai David di Donatello, quando ha ricevuto il premio è salita sul palco con la voce spezzata dall'emozione e con passo incerto, tanto che i telespettatori si erano un poco preoccupati. E, forse, l'annuncio della Venier relativo al forfait della mitica Sophia concorrerà ad aumentare un poco le preoccupazioni. Tra gli altri ospiti di Domenica In, tra poco in onda su Rai 1, anche Sandra Milo, Alvaro Soler ed Ermal Meta.

