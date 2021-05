Denise Pipitone, l'avvocato a Domenica in: "Quella lettera è decisiva. Totale protezione per far parlare chi l'ha scritta"

16 maggio 2021 a

a

a

Giacomo Frazzitta, l'avvocato della mamma di Denise Pipitone, ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai 1, nella puntata del 16 maggio dice chiaramente che la lettera anonima che gli è arrivata racconta un fatto importante, avvenuto immediatamente dopo la scomparsa della bambina a Mazara Del Vallo. A rivelarlo è stato lo stesso legale dopo i continui appelli lanciati in tv e sui social alla persona che ha scritto la missiva per convincerlo a parlare, in cambio della totale protezione.

"Basta gufi". Vaia dalla Venier asfalta Galli e Crisanti: "Stiamo massacrando il virus"

L'episodio raccontato è un tassello che fornisce un elemento totalmente sconosciuto fino a poco tempo fa, fondamentale per risolvere il giallo. Secondo indiscrezioni locali, si tratterebbe di un testimone oculare che racconterebbe di aver visto Denise Pipitone in un momento successivo al suo rapimento. L’uomo avrebbe parlato di persone. L'avvocato di Piera Maggio ha detto che sono state segnalate diverse cose alla Procura della Repubblica di Marsala, ciò significa che ci sono elementi di novità che dovrebbero scardinare il muro di omertà.

"Signor...". Prego? Strepitosa gaffe di Mara Venier: come chiama (più volte) Pierpaolo Sileri

Nella lettera anonima si fa una descrizione precisa di una determinata fase in cui vengono indicate delle persone. Frazzitta ha dichiarato che non bisogna soltanto concentrarsi su Anna Corona e Jessica Pulizzi, perché ci sarebbero altre figure da prendere in considerazione della famiglia allargata: “La fotografia che ci ritorna vede una fase e ripeto in quel momento Denise è viva. Ci dice che ci sono altre persone che hanno visto. La fotografia non inquadra la Corona e la Pulizzi. Questo non vuol dire che nel quadro generale non ci potrebbero entrare”. Parlerà l'anonimo?

Denise Pipitone, perché non porta il cognome del padre: svelato l'ultimo inquietante mistero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.