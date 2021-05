Uomini e Donne, una bomba: "Pilotata per gli ascolti. Quando la redazione lo ha scoperto...", il gioco sporco della dama

17 maggio 2021 a

Nuovo caso a Uomini e Donne, lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La scorsa settimana Maria Tona ha espresso un giudizio molto negativo nei confronti dei cavalieri che l’hanno approcciata nel corso della trasmissione. Alessandro Pitti Inticu ha risposto tramite un’intervista rilasciata a PiùDonna. “Alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato - ha dichiarato - in particolare Maria ha detto tutte bugie”.

L’uomo ha spiegato di essersi sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre non c’erano uomini veri: “Io sono uno di quelli che è uscito con lei, quindi era rivolto anche a me. Lei mi ha sempre detto cosa dire e cosa non dire, se eravamo in centro studio cosa fare e cosa non fare. Io le dicevo che mi piaceva davvero, ma lei pensava soltanto a come apparire e a cosa farmi dire. Lei si lamenta degli uomini ma la verità è che la finta è lei. Quando l’ho baciata, Maria ha contattato Maria Catapano per dirle che mi doveva attaccare così si faceva più audience nel programma”.

E non è finita qui, perché poi Alessandro ha parlato della redazione e della sua eventuale ulteriore partecipazione al programma: “Non sono andato via. La redazione mi ha chiamato e mi ha detto che mi mettevano in pausa. Dovrei tornare a settembre, sempre che questa estate non trovi l’amore. Se così fosse non tornerò a Uomini e Donne. Sono una persona seria e se dovesse succedere qualcosa lo direi”.

