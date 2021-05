Striscia la Notizia, scoperta raccapricciante di Brumotti: "Cocaina, davanti ai suoi figli". Scoop e raid della polizia

17 maggio 2021 a

Vittorio Brumotti è tornato a Pescara, più precisamente nel quartiere Rancitelli, dove nel 2019 fu vittima di una brutale aggressione insieme alla sua troupe. Striscia la Notizia manderà in onda su Canale 5 stasera, lunedì 17 maggio, il nuovo servizio realizzato dal suo inviato, che continua senza soste il suo impegno nella lotta contro la droga e le piazze di spaccio di tutta Italia. Due anni dopo la video-denuncia che gli è costata un’aggressione, Brumotti è quindi tornato nel quartiere Rancitelli, dove la situazione è ancora pessima.

Le telecamere di Striscia la Notizia hanno infatti immortalato il commercio di cocaina all’interno di un appartamento del “Ferro di cavallo”, condominio che è stato trasformato in un vero e proprio centro di spaccio. Al suo interno una donna accoglie i clienti e li rifornisce, il tutto alla presenza dei bambini in casa. Come conseguenza della segnalazione dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno trovato tracce di cocaina addirittura nella tromba delle scale.

Poco dopo il loro arrivo, si è presentato anche l’avvocato della signora, definito “pittoresco” nelle anticipazioni di Striscia la Notizia. In attesa di vedere le immagini di questa nuova incursione, il tg satirico ha ricordato come erano andate le cose due anni fa: c’erano stati dei momenti di forte tensione quando Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti dai residenti, con il cameraman che è stato addirittura gettato a terra e preso a calci.

