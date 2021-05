Isola dei Famosi, naufrago deriso: "Complotto e persecuzione?", scatta la rissa prima della diretta

17 maggio 2021 a

I nervi sono tesi all'Isola dei Famosi. A poche ore dalla diretta di questa sera su Canale 5, Ignazio Moser e Matteo Diamante hanno discusso pesantemente arrivando quasi a sfiorare la rissa. Tutto nasce con Diamante che è convinto di essere stato vittima di un complotto dopo essere finito in nomination la scorsa puntata. Poco è bastato perché i toni si alzassero. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, infatti, ha subito fatto presente che nessuno si è messo d’accordo per nominare l'ex partecipante de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

A un certo punto, però, Moser ha perso la pazienza e rivolgendosi a lui ha detto: “Puoi discutere con me invece di mettere in mezzo gli altri? Impara l’educazione!”. Vedendo quanto fosse a rischio la situazione, Andrea Cerioli - ex tronista di Uomini e donne - è intervenuto per riportare la calma. Diamante intanto ha chiesto a Moser di non alzare la voce: "Visto che sei educato, non gridare e siediti. E parliamo tranquillamente, ma che modo è?”.

L'ex gieffino, anche lui in nomination, si è calmato ma ha comunque continuato a far valere le sue ragioni: "Solo perché Angela e Andrea ti hanno votato allora c’è un complotto? Le chiacchiere stanno a zero!”. Diamante allora si è difeso dicendo che è stata Miryea ad avergli raccontato di questo presunto complotto. Ma Moser non ha voluto sentire ragioni: "Soffri solo di manie di persecuzione".

