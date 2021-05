Striscia la Notizia, Draghi tiene i centri scommesse chiusi? Non a Napoli: maxi-giro di affari illegali

17 maggio 2021 a

a

a

Mentre i centri scommesse sono chiusi ormai da mesi, c'è sempre chi riesce ad aggirare le regole per incassare soldi illegalmente, consentendo di fare scommesse pur non avendone diritto. Striscia la Notizia si è occupata della questione andando a Napoli con l'inviato Luca Abete. Nel servizio del tg satirico andato in onda questa sera si vedono innanzitutto due ragazze particolarmente preoccupate sulla soglia di un pvr, punto ricarica di conti gioco. Rivolgendosi all'attore mandato da Striscia, una delle due dice: "Mi avete fatto spaventare, pensavo foste della polizia". "E voi qui state chiuse dentro?", chiede il finto giocatore. Immediata la risposta: "Si, per evitare le multe sia a noi sia ai clienti che stanno qua dentro".

Questa scrivania? Una "rara opera d'arte". Striscia svela lo scandalo in Rai, ecco che fine ha fatto (per 70mila euro)

L'attore allora fa la sua scommessa: "Voglio scommettere sul goal...quante squadre si fanno?". "Metto vittoria dell'Inter?" "Sì". Il tutto con tanto di ricevuta stampata. Nei giorni successivi Abete torna sul posto e ritrova la fila di scommettitori allo sportello. "Abbiamo scoperto che il proprietario ha anche un altro punto ricarica con licenza di internet point. Una volta entrati la sensazione è quella di essere al casinò. Al banco poi si scommette senza intoppi sul conto gioco del gestore", spiega l'inviato di Striscia.

Cocaina, "davanti ai suoi figli". Vittorio Brumotti, una scoperta raccapricciante: scoop di "Striscia" e raid della polizia

Subito dopo l'irruzione nel locale di Luca Abete, molti iniziano a scappare o nascondersi, mentre il proprietario si affretta a spegnere i computer. "Ma cosa state facendo? State giocando? Ecco sta spegnendo tutto. Alcuni di quelli che stavano giocando sono scappati al piano di sopra", racconta l'inviato. Ma il gestore continua a negare tutto: "Noi siamo chiusi da un anno".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulle scommesse proibite

Ricordate Sonia Grey? Svolta a luci rosse: foto piccantissime a pagamento, a 52 anni così. Vietato ai minori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.