Isola dei famosi, crisi di panico per Andrea Cerioli: "Vomito, sto male, mi sento svenire". Ilary Blasi sotto choc

18 maggio 2021 a

Con il passare delle settimane i concorrenti de L'Isola dei famosi cominciano a sentire sempre di più gli effetti della fame. Tanto che durante la prova per l'immunità, Andrea Cerioli ha mollato il colpo e ha deciso di non concludere la prova di resistenza contro Matteo Diamante. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ieri sera 17 maggio, dopo il primo tentativo ha mollato la presa: "Non ce la faccio, mi sento svenire", ha detto lasciando così l'immunità al suo avversario.

I due concorrenti dovevano rompere e recuperare i cocchi. Ad un certo punto Massimiliano Rosolino che vede Andrea in difficoltà comincia a urlare: "Non mollare, non mollare". Ma niente. E a nulla sono serviti gli incitamenti dallo studio, da parte di Ilary Blasi e della fidanzata Arianna Cirrincione: "Amore provaci, dai dimostrazione che puoi farcela. Dai un'ultima volta".

"Questa non riesco a farla", ha sbottato quindi Cerioli. "Non mi sento le gambe, mi sento svenire. Ho perso 20 chili", ha proseguito anche in tono piuttosto polemico. E ha concluso, prima di lasciare definitivamente la sfida: "Mangio un cucchiaio di riso al giorno. Basta. L'altra volta dopo questa prova ho vomitato e sono stato male, bisogna anche saper perdere e stavolta accetto la sconfitta. Non riesco a farla 'sta prova, punto".

