Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso? "Meglio...", bufera su Iva Zanicchi: la super gaffe, cosa le esce di bocca

18 maggio 2021 a

a

a

All’Isola dei Famosi negli ultimi giorni si è parlato tanto del dimagrimento di tutti i concorrenti che, come in ogni edizione del reality, è un fenomeno che sta preoccupando non poco i telespettatori. Prima di chiudere la diretta di ieri, lunedì 18 maggio, Ilary Blasi ha lanciato una clip in cui è stato svelato quanti chili hanno perso tutti i naufraghi attualmente impegnati sulle spiagge dell’Honduras. Ad averne persi di più sono stati uomini.

Lo sfondone costa carissimo a Fariba, massacrata su Canale 5: così Ilary Blasi la punisce

In cima alla classifica, per la verità poco appassionante e per niente spettacolare, c’è Roberto Ciufoli, che da 75 chili è passato a 59, seguito da Andrea Cerioli, sceso da 80 a 64. Anche Awed è dimagrito parecchio: da 75 chili è diventato 59, ovvero proprio come Ciufoli. Tra le donne ad aver perso più peso è Valentina Persia, passata da 75 a 60 chili. Anche l’ultima arrivata, Isolde Kostner, è dimagrita molto, perdendo circa 9 chili da quando ha messo piede su Playa Reunion. Quella che ne ha persi di meno è stata finora Miryea Stabile, che per la verità era già arrivata con un peso basso: in questi mesi è calata di ulteriori sei chili.

"Vomito, sto male, mi sento svenire". Attacco di panico in diretta, Cerioli-choc: Ilary Blasi costretta a intervenire

Dopo aver mostrato la classifica, Ilary Blasi ha dato la parola ai suoi opinionisti. A far discutere sui social è stata soprattutto una frase di Iva Zanicchi: “Più magri si è, meglio si sta”. Parole che sono state interpretate da molti telespettatori come una sorta di incitazione a dimagrire sempre di più: andava sottolineato la pericolosità di tale fenomeno, come si evince anche da un reality come l’Isola.

"Ma è nuda?". Il rosa e lo "squarcio" strategico, Ilary Blasi in onda così: il look (spinto) che fa perdere la testa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.