Isola dei Famosi, Akash Kumar frigna e minaccia: "Mi manchi di rispetto". Ilary Blasi lo ridicolizza: caos in tv

18 maggio 2021 a

a

a

È stato un inizio di puntata accesissimo quello dell'Isola dei Famosi di ieri sera, lunedì 17 maggio. Questa volta a capitare sotto il fuoco ironico della conduttrice Ilary Blasi è stato il modello Akash Kumar. Nei giorni scorsi, il 29enne aveva annunciato il suo ritiro ufficiale dalle scene. L'italo-indiano-brasiliano aveva spiegato che non sarebbe più tornato come ospite in studio all'Isola dei Famosi 2021, salvo poi cambiare idea. Infatti, nella serata di ieri si è potuto intravedere anche Akash, seduto insieme agli altri eliminati dell'edizione sulle poltroncine bianche posizionate intorno a Ilary Blasi e ai suoi opinionisti.

Ricordate Sonia Grey? Svolta a luci rosse: foto piccantissime a pagamento, a 52 anni così. Vietato ai minori

Akash Kumar aveva annunciato la mattina stessa che sarebbe stato tra i presenti della serata, scatenando da subito le reazioni sui social. L'accusa di alcuni fan era quella di cambiare idea troppo in fretta. Il modello ha perso di credibilità agli occhi degli spettatori, ma questo non sembra importargli più di tanto. Lo scontro tra Blasi e Akash è avvenuto immediatamente all'inizio della puntata, quando la conduttrice romana ha salutato uno ad uno gli ospiti presenti in studio: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, per poi passare agli ex naufraghi. Nel salutare Akash Kumar, Ilary Blasi ha ironizzato sulla sua presenza in studio, lanciandogli una frecciatina non da poco: non voleva più andare in studio, ma alla fine è sempre attaccato alla poltrona.

Jasmine Carrisi, la svolta: "Chi ha messo gli occhi su di lei", indiscrezioni clamorose sul futuro (lontano da Al Bano?)

Le parole di Blasi sono bastate per mandare il modello su tutte le furie, il quale ha immediatamente minacciato di lasciare lo studio dell'Isola. "Io non sarei più venuto -ha sbottato- Io dichiaro che non vengo più perché non c'è rispetto per me. Lo dico qua in faccia a tutti. Se vuoi posso anche andare. Vado via adesso" ha detto un rabbioso Akash Kumar. La presentatrice è subito intervenuta chiedendo a Kumar di restare e che ne avrebbero discusso più avanti nella puntata. Insomma, una escamotage per placare gli animi. Ma desso che succederà? Akash sarà presente venerdì prossimo, oppure questa volta sarà di parola? Staremo a vedere

"La verità? Ecco perché vengono in studio": l'accusa infamante dell'ex cavaliere di Gemma Galgani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.